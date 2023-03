Het antwoord was: ’Stuur het maar op, dan repareren we het apparaat’. Na drie weken gebeld hoe het ging met het apparaat, waarop medewerker John zei: ’Is het nog niet terug? Bel zo terug’. Drie minuten later belde hij weer met de mededeling dat er iets fout was gegaan en dat hij een nieuw apparaat zou sturen. Dat 4 jaar na afloop van de garantie. Grote klasse.

Homme Atema

