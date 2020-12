Doorvragen over rol politieke islam

De opgedoken foto van GL-kandidaat Kamerlid Kauthar Bouchallikht op een pro-Palestina demonstratie waar nazi-symbolen prijkten, leidde deze week tot enige verwarring op onze redactie. Aanvankelijk werd gedacht dat de kiek die website GeenStijl publiceerde gefotoshopt was. De politica in de dop bracht zelf duidelijkheid. Zij bevestigde op Twitter de authenticiteit met een spijtbetuiging, die net zo geloofwaardig was als de krokodillentranen van een falende topambtenaar in de toeslagenaffaire.