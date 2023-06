Rituele (zelf)moorden tegen het idyllische decor van de Zweedse natuur. Dat is het beeld wat de Amerikaanse horrorfilm Midsommar geeft van de belangrijkste feestdag van Zweden. Zo extreem is het in de praktijk niet, vrij bizar is het wel. Dit weekend vieren de Zweden weer Midzomer, laat me je deelgenoot maken.