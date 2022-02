Premium Het beste van De Telegraaf

Kabinet moet nu duidelijk maken hoe gaten in de begroting gedicht worden

Door Hoofdredactie

De financiële tegenvallers voor het kabinet blijven zich amper zes weken na de beëdiging in rap tempo opstapelen. Er komt minder geld uit Brussel en er gaat meer geld die kant op: twee keer een miljard euro. De spaartaks moet worden gecompenseerd: de kosten zullen in de miljarden lopen. Daar komt een nieuwe tegenvaller bij door de stortvloed aan asielaanvragen: meer dan een miljard euro over de hele kabinetsperiode.