’Ouderen weer in tehuizen’

Daar woonden zij zelfstandig, maar konden wel gebruik maken van alle voorzieningen. De bewoners gingen gemeenschappelijk eten en sloten zich aan bij allerlei clubjes. Zo behoorden bridgen en klaverjassen tot de mogelijkheden. Het was er gezellig en mensen vereenzaamden niet. Medische zorg kon ook verstrekt worden. En wat leuk was, optredens van bekende Nederlanders werden er georganiseerd. De tehuizen zijn echter gesloten en ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Nu vereenzamen ouderen. Velen zijn aangewezen op mantelzorgers die overbelast raken. Laten we weer bejaardenhuizen openen.

E.L. Dobber, Lelystad