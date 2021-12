’Vaccinatieweigeraars voorlichten’

En als je dan leest dat driekwart van de ziekenhuisbedden wordt bezet door niet gevaccineerden is dat uitermate teleurstellend. In Nederland is 77% van de bevolking gevaccineerd en de grote vraag is hoe je die 23% kan overtuigen. Minister Hugo de Jonge zei tijdens het Kamerdebat dat hij de postcodes van de hen zo kon opnoemen. Oké, start dan met het voorlichten van deze mensen door overtuigende mensen met verstand van zaken. Want nu Duitsland en de EU-commissievoorzitter voor een vaccinatieplicht pleiten, kan je er gevoeglijk vanuit gaan dat Nederland tezijnertijd volgt.

Bas Overmars, Amsterdam