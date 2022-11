Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Gelukkig schoot niemand in paniekstand bij NAVO

Kopieer naar clipboard

De wereld beleefde dinsdagavond een angstig moment. Iedereen hield de adem in, nadat in het Poolse dorp Przewodów twee raketten insloegen waarbij twee inwoners om het leven kwamen. In eerste instantie gingen de beschuldigingen direct naar het Kremlin, dat deze aantijgingen even snel krachtig ontkende en afdeed als een provocatie. Even doemde het schrikbeeld op dat door het dodelijke incident in NAVO-lidstaat Polen het militaire bondgenootschap verder de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou worden ingezogen.