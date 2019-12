’Wees blij dat Taghi in Nederland is’

Weet ze zeker dat hij in Nederland is? Dan heeft Taghi geluk! Voor hetzelfde geld was hij naar Marokko ’ontvoerd’. Dat zou voor ons een zegen zijn, maar voor Taghi een hel. Dezelfde hel als waar hij in Dubai in zat.

Dus als ik de advocaat van Taghi zou zijn, zou ik mijn mondje dicht houden! Wees blij dat hij ’ergens’ in Nederland zit. Heeft hij het beter dan waar hij vandaan kwam.

Mieke de Vries, Amsterdam