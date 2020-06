Brief 3 ’Keijzer sluit toch PVV uit’

Het CDA-Tweede Kamerlid had aanvankelijk gezegd geen politieke partijen uit te sluiten voor coalitievorming met het CDA, maar zij is nu toch op haar woorden teruggekomen. Bij een eventueel leiderschap van haar sluit zij samenwerking met de PVV in ieder geval uit. Wederom zou de stemmer op deze partij straks door het handelen van een zogeheten democratische partij als het CDA weer buitenspel worden gezet. Juist door geen enkele partij uit te sluiten had Mona Keijzer kunnen scoren bij de kiezer, zeker ook als Volendamse.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk

