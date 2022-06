Uitslag Stelling: ’Ook e-sigaret schadelijk’

E-sigaretten met smaakjes en kleurtjes zouden per 1 juli verboden worden. Dit verbod wordt nu uitgesteld. Een slechte zaak, vinden de stellingdeelnemers. De zogenoemde ’vapes’ worden namelijk door de industrie extra aantrekkelijk gemaakt voor jongeren, denkt driekwart van de stemmers. „Vapen is het nieuwe roken. Het wordt eerst als trendy, hip speeltje gezien. Maar iedere milligram nicotine is verslavend dus voor je het weet kom je niet meer van de e-sigaret af”, reageert een deelnemer. Iemand anders vertelt: „Ik heb tieners in huis en zie hoeveel vrienden de hele dag door vapen. Vreemd dat zoiets chemisch ook overal in het openbaar mag. Heel zorgelijk!” Een minderheid ziet dit vooral als een hype: „Niet zorgelijk, het is vooral een verschuiving van roken naar vapen. Jongeren zoeken toch wel iets wat stoer is, of dat nou vapen is of iets anders, zolang het maar enig risico met zich meebrengt.”

Toch vinden de meeste stemmers het ontoelaatbaar dat de tabaksproducenten jongeren naar rookwaar lokken: „Het is een verkapte sigaret. Gepromoot door de tabaksindustrie om toch inkomsten te behouden”, zegt een deelnemer. En dat terwijl dit niet per se minder schadelijk is, wordt er gezegd. Hoewel er geen tabak in de e-sigaret zit, bevat deze wel nicotine, net zo verslavend dus, zo niet nog verslavender, denken de meeste deelnemers. Ook is het onduidelijk wat er precies in de ’vapevullingen’ wordt verwerkt, zegt men. „Naast mijn werk zit een bedrijf dat vullingen maakt. Er is geen enkele controle op de manier hoe de vullingen gemaakt worden”, schrijft een respondent.

Daarnaast weten we nog heel weinig over de langetermijneffecten van ’vapen’. Dat baart velen zorgen. „De e-sigaret werd ooit gepresenteerd als een minder schadelijk alternatief voor roken. Dat imago heeft het nog steeds ondanks de zorgelijke feiten die nu bekend zijn.” Bijna driekwart van de stemmers denkt niet dat ’vapen’ een goede manier is om mensen van het roken af te helpen.

Een enkeling ziet dit wel als een goede eerst stap bij het stoppen met roken van de klassieke sigaretten. Sommige deelnemers ervaren dit zelf: „Ik kan hiermee mijn rookgedrag, het roken van sigaretten, afbouwen en breng het nicotinegehalte met de e-sigaret langzaamaan terug zodat ik uiteindelijk van het roken af kom”. Een andere stemmer oppert: „Als het helpt bij stoppen, waarom niet? Eventueel alleen op voorschrift van een arts, dus met enige controle. En dan wel alleen op plekken waar mensen ook mogen roken”. Vapen mag namelijk nu nog overal, en daar ligt juist het gevaar, zeggen veel respondenten. „Mensen kunnen nu de hele dag door lurken aan die dingen”, merkt iemand op. Velen pleiten daarom voor een verbod op vapen in de openbare ruimte: „Alle sigaretten en varianten daarop moet je verbieden in openbare ruimtes. Ook de verkoop ontmoedigen door minder verkooppunten en forse prijzen te hanteren”. Twee derde pleit voor een algeheel verbod op de e-sigaret. „Verbieden. De e-sigaret maakt roken acceptabel. De rookvrije generatie is nu verder weg dan ooit.”