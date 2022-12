Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Kabinet maakt er zootje van, het is aftellen naar verkiezingen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Dat het kabinet-Rutte IV de zaken niet op orde heeft, is bekend. Dat dit mede komt door een gebrek aan competentie bij bewindspersonen evenzeer. We struikelen van de ene zelfgecreëerde crisis naar de andere; van stikstof tot asiel tot woningtekort. Tegelijkertijd doen Kamer en kabinet er alles aan om het beeld te bevestigen dat de politiek vooral met zichzelf bezig is. Zie de oeverloze discussie over de zwakke Kamervoorzitter.