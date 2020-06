’Zuinige vier’ is nu juist een eretitel

Onze cultuur heeft een lange traditie van beledigingen door Italianen. Ik heb gymnasium gedaan, zes jaar Latijn om daarmee deelgenoot te worden van de hoogste cultuur. We lazen Julius Caesar; hij schreef als legerman een simpel soort proza, ook geschikt voor de jongere leerlingen. „Alea iacta est”, zei hij toen hij de Rubicon overstak: de teerling is geworpen. Teerling is een dobbelsteen. Ook die Rubicon is spreekwoordelijk geworden: je zet een onomkeerbare stap.