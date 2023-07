’Verspilling medicijnen stoppen’

Regelmatig lees je over voorstellen over de hoge kosten en tekorten van medicijnen.

Mij is al verschillende keren opgevallen dat wanneer de arts adviseert een bepaald medicijn niet meer te gebruiken, je zelf in de gaten moet houden dat dit wordt doorgegeven aan je apotheek, anders worden iedere drie maanden netjes de niet meer voorgeschreven medicijnen door de apotheek afgeleverd.

Mijn partner is een paar jaar geleden drie weken opgenomen geweest in een verzorgingstehuis en medicijnen moesten worden meegebracht. Na een paar dagen kon ik kiezen: of de medicijnen mee naar huis nemen of zij zouden ze weggooien en we zouden thuis nieuwe krijgen. Ik nam ze mee naar huis. Bij thuiskomst had mijn partner voor drie maanden aan medicijnen bij zich. Daarnaast waren ook nieuwe medicijnen geleverd door de apotheek van het verzorgingshuis. Ik ben met de voorraad medicijnen naar onze apotheek gegaan en alle medicijnen zijn keurig opgegaan (de volgende automatische levering werd aangepast).

Ik snap wel waarom er zo veel geld naar medicijnen gaat! Mijn partner zal echt niet de enige zijn bij wie goede medicijnen anders zouden worden weggegooid.

N. Avontuur