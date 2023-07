Ouderenzorg? ’Wat we gewend zijn is niet meer houdbaar’

De komende jaren zijn er meer ouderen die zorg nodig hebben. Terwijl het nu voor veel mensen al voelbaar is dat er grenzen zijn aan welke zorg geleverd kan worden. Voelbaar voor de dochter die steeds vaker zorgt voor haar vader met dementie, omdat hij nog niet in een verpleeghuis terecht kan. Voor de partner van iemand die na een operatie naar huis kan, maar waar nog geen wijkverpleging beschikbaar is. Voor al die werkenden in de zorg, die steeds vaker overvraagd worden en het gevoel hebben dat zij tekortschieten.

Anneke Westerlaken Ⓒ foto paul tolenaar