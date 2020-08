De Kwestie: ’Gezond advies is prima, bemoeizucht niet’

We weten met zijn allen heus wel dat het niet verstandig is om een pakjes sigaretten weg te paffen, een half kratje bier achterover te kieperen en bruin fruit af te wisselen met de vier P’s: pizza, patat, pasta of pannenkoeken. Maar we leven in een vrij land en mogen er dus voor kiezen om dat wel te doen, zo zegt een overweldigende meerderheid van de reageerders op De Kwestie.

Babbelmuts verwoordt het zo: „Laat ieder zijn eigen keuzes maken. Sommige mensen kiezen voor een intens leven met veel uitspattingen. Ze zijn zich er goed van bewust dat ze niet oud zullen worden. Sommige mensen roken, terwijl ze heel goed weten dat ze daardoor waarschijnlijk korter leven. Dat is hun keuze en die moet je respecteren. Er zijn ook mensen, die gevaarlijke sporten beoefenen. Ze kennen de risico’s. Laten we niet oordelen over anderen, maar zelf bepalen hoe wij ons eigen leven willen inrichten.”

Normaal doen

Jo_spithorst is het daarmee eens: „Een gezonde leefstijl is ieders eigen verantwoordelijkheid. De overheid kan hierin wel sturen, maar mag nooit dwingen. Iedere paar jaar veranderen de inzichten weer over wat nou wel of niet gezond is. Gewoon normaal doen, niet té, dan hoeft niemand zich zorgen te maken. Wellicht een btw-verlaging op de biologische producten, zodat deze voor iedereen toegankelijk worden, en voor mijn part op snoep een verhoging. Maar dat zou dan ook de enige optie moeten zijn.”

"Er zijn genoeg mensen die niet eens meer iedere dag een normale gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten vanwege de prijzen"

Die prijzen van gezonde producten houden de gemoederen aardig bezig. De overheid zou zich daarmee bijvoorbeeld kunnen bemoeien door eens niet een belasting te heffen, maar die op gezonde producten te verlagen, zegt Hrcpinfreak: „De overheid moet maar eerst eens voor zorgen dat het gezonde voedsel betaalbaarder wordt dan ongezond voedsel.” Charquin is het daarmee eens: „Regel een btw-verlaging op groenten, fruit en suiker en vetvrije melkproducten.”

Volgens Carel_martens houdt de plicht van de overheid om voor ’het volk’ te zorgen daarmee niet op. „De overheid zou een gezonde leefstijl echt tot speerpunt van de gezondheidszorg moeten benoemen. Deze pandemie laat weer eens zien hoe welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes type II echte problemen zijn. Bewegen, minder suiker, meer vitamines zouden gesubsidieerd moeten worden en zullen op de lange termijn de zorgkosten drastisch verlagen.”

Sportscholen

De meeste reageerders zien weinig in te veel betutteling. Btw-verlaging? Prima, maar daar houdt het wel een beetje bij op, vindt Monica666: „Haal de btw van gezonde dingen af. Er zijn genoeg mensen die niet eens meer iedere dag een normale gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten vanwege de prijzen. Prijzen van sportscholen en zwembaden zijn ook niet echt aantrekkelijk en voor de azijnzeikerds, niet iedereen mag hardlopen van zijn arts en niet iedereen heeft om de hoek een stuk natuur waar je relaxt kan fietsen. De overheid moet niet alleen maar zeuren dat mensen ongezond leven, ze hebben zelf een aantal middelen die ze kunnen inzetten. Maar ja, dat kost geld en dat geven ze liever aan iedere inwoner van Europa in plaats van die in Nederland.”

Aan de andere kant, zo moeilijk kan het toch niet zijn om zelf je - gezonde - verstand te gebruiken, denkt Cvdblink1955: „Dan hoeft niemand je voorlichting te geven. Als iemand iedere dag patat en hamburgers wil eten moet hij dat zelf weten. Ze weten donders goed dat ongezond is.” Dat is dus eigen verantwoordelijkheid, vinden de meesten. En die van de ouders en opvoeders, zegt Anne-Isabelle: „Ten eerste: ouders, voed uw kinderen op met liefde, vertrouwen, groente en fruit. Ten tweede: scholen, leer kinderen wat een gezonde leefstijl is. Ten derde: iedereen is verantwoordelijk voor eigen lijf. Anderen hebben daar in principe niets mee te maken. Ongevraagde adviezen en commentaar werken altijd averechts. Ten vierde: tendentieuze proefballonnen kunnen achterwege blijven. Zwaarlijvigheid, anorexia, roken, drinken, blowen, drugsgebruik - in onze sociale samenleving dragen we de lasten gezamenlijk. Dus ook de gezondheidszorg.”

"We zijn geen eenheidsworst, dat iedereen hetzelfde zou moeten leven"

Overheidsbemoeienis

Daar zit dus geen overheidsbemoeienis bij en zo zien we dat toch het liefst, ook Joannes 1947: „Er kan best advies worden gegeven over een gezonder leefpatroon. Dat gebeurt nu ook al. Van te veel bemoeienis gaan echter de haren overeind staan. Er zijn nu eenmaal mensen die zich niets gelegen laten aan advies van anderen.” Juist voor die mensen zou meer begeleiding wel kunnen helpen, denkt Alyrijkens: „Sturing is zeker nodig. Wanneer je het aan de mensen zelf overlaat, wordt het een zooitje. Mensen hebben van huis uit een hekel aan regeltjes. Maar in deze coronatijd is sturing beslist noodzakelijk.”

Dat ziet Pandora25 anders: „Laat iedereen in zijn eigen waarde en leven zoals hij zelf goed vindt. We zijn geen eenheidsworst, dat iedereen hetzelfde zou moeten leven. Doodgaan hoort ook bij het leven.”

Monica_hankel tenslotte denkt dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Zij ziet oplossingen voor meer problemen: „Gezonder leven is helemaal niet moeilijk. Maak alles op de aardappelen/groente/fruitafdeling goedkoper door daar de btw af te schaffen. De boeren mogen een betere prijs krijgen en er moet een verbod komen op het principe dat de hoogste winstmarges van supermarkten op die groente-afdeling worden gemaakt. En verder: wees lief voor elkaar. We worden tegenwoordig zo tegen elkaar opgezet. Dat is nergens voor nodig. Bekommer je om je buren, je familie, vrienden. Wees vriendelijk in winkels en waar je ook komt. Dat je mensen weer echt gaat zien in plaats van je te laten leven door je smartphone.”