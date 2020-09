Bijna alles wordt oranje: geen drama voor toerist, wel voor reisbranche

Hoewel er door corona veel minder wordt gereisd, is het voor mij als luchtvaart- en reisverslaggever drukker dan ooit. Zelden ging het in september in het nieuws zo vaak over reizen, vliegen en vakantie als nu. De actualiteit richt zich nu op de Nederlandse regering die de plank mis slaat met reisadviezen waar de reisindustrie en vliegtoerist geen touw meer aan vast kunnen knopen. Ook het testbeleid krijgt een zware onvoldoende. Dat er een halfjaar na de corona-uitbraak nog altijd onvoldoende capaciteit is, kan er bij velen niet in.