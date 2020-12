We moeten nog even doorbijten en de coronaregels naleven

Hoop doet leven. Zeker in deze coronatijd, waarin iedereen snakt naar het einde van alle beperkingen en we ons leven en economie weer op de rit kunnen krijgen. Sinds bekend werd dat we ook in ons land begin volgend jaar gaan beginnen met het vaccineren tegen Covid 19 en er volgens zorgminister De Jonge per juli ruim 21 miljoen vaccindoses beschikbaar zijn, buitelen de deskundigen over elkaar heen om het einde van alle coronaellende te voorspellen.