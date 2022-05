’We zijn allemaal verantwoordelijk’

We hebben het gevoel dat we het coronavirus volledig onder controle hebben en feesten er terecht op los. Maar de kenners vrezen voor een opkomst van het virus in de herfst en winter met mogelijk 10 miljoen besmettingen en veel ziekteverzuim tot gevolg. En de kritiek op de vrijblijvende plannen van het kabinet ter bestrijding van het virus zijn nu al niet mals. Waar blijft de langetermijnvisie? Goed dat minister Kuipers van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid bij de sectoren en burgers legt, want zij hebben de ervaring en moeten zich nu al voorbereiden. Kuipers zelf zal dan als het moet afwegen of er weer gevaccineerd moet worden inclusief de bekend riedel. Zo zijn de verantwoordelijkheden prima verdeeld!

Bas Overmars, Amsterdam