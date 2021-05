Ryanair betaalt mensen om in het vliegtuig te stappen is pure marketingstunt

Er is veel onbegrip bij het grote publiek over de luchtvaart, zo blijkt deze dagen weer. Lezers meldden mij verontwaardigd dat de KLM na de kaping van een toestel van Ryanair boven Wit-Rusland bleef vliegen. Waar de een hamerde op de ’eigen’ verantwoordelijkheid van de KLM voor de veiligheid, vond de ander dat de luchtvaartmaatschappij het diplomatieke voortouw had moeten nemen.