’Waterstoftrein heeft veel voordelen’

Wat te denken over de inzet op nieuw te openen trajecten en te vervangen treinen bij einde levensduur? In deze gevallen heeft de waterstoftrein zeer grote voordelen. Het belangrijkste gegeven is wel dat er geen bovenleiding geïnstalleerd hoeft te worden. Dit bespaart niet alleen een gigantisch bedrag bij de installatie, maar ook in de kosten van regelmatig onderhoud. Tevens zal de reiziger een hoop ergernis bespaard blijven bij de uitval op trajecten in herfst en winter door bladeren en ijsvorming. Iets voor de NS om eens over na te denken.

Ron van den Hurk, Best