’Arib wordt node gemist’

Logisch, want orde houden over 20 ministers en bijbehorende staatssecretarissen werd een chaos onder leiding van Vera Bergkamp. Was mevrouw Khadija Arib maar nooit weggestuurd! Zij bracht vooral rust en waardigheid bij een verhitte discussie in de Tweede Kamer. Helaas is dit mevrouw Vera Bergkamp niet gelukt. Laat Khadija terugkomen zolang Mark Rutte premier is. Dan wordt het volgen van debatten weer een waar genoegen!

Cas Heijenk - Caspers, Sleeuwijk