’Wie durft Poetin te stoppen?’

Het is niet te hopen, voor geen van de partijen dat het nog 5 jaar gaat duren zoals de Tweede Wereldoorlog. Maar ik wil daarmee wel een vergelijk trekken. In juli 1944 was Duitsland de oorlog zo beu dat er vanuit het leger een aanslag werd beraamd op Hitler. Een bom onder zijn tafel ging weliswaar af maar had niet het gewenste gevolg.

Momenteel zitten we in een zelfde situatie met Oekraïne en Rusland. Er zit geen ’schot’ in het beëindigen van de oorlog en Poetin gaat steeds verder in het vermoorden van de burgerbevolking en het platleggen van water- en stroomvoorzieningen. Men stuit bijna dagelijks op massagraven van gemartelde en geëxecuteerde burgers. Het zou me verbazen als binnen zijn eigen gelederen de weerstand tegen deze onmenselijke daden niet toeneemt. Iedereen zal zich daar toch hoe langer hoe meer afvragen hoe lang dit nog kan duren?

Maar wie gaat Poetin stoppen? Wie durft het aan en vergaart wereldfaam?

Jan Muijs, Tilburg