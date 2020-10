Uitslag Stelling: ’Protest moet veel luider’

Veruit de meeste stemmers denken dat politici uit angst de aanslag niet sterker hebben veroordeeld. De veroordelingen van de aanslag kwamen vrij laat, pas begin deze week. Dit terwijl de onthoofding vorige week vrijdag al had plaatsgevonden. „Ik vond het afgelopen weekend al vreemd dat er helemaal geen reactie kwam. Maar de Nederlandse politiek is er te laf voor. En dat terwijl dit is waar we het eigenlijk allemaal over moeten hebben.” Een aantal respondenten trekt een parallel met de Black Lives Matter beweging. Een van hen: „Voor de moord op een crimineel in de VS gaat men wel de straat op, maar hiervoor dus niet?”

Een krappe meerderheid gelooft dat de meeste politici de kwestie op het moment niet interessant genoeg vonden om er aandacht aan te besteden. Een respondent geeft een cynische verklaring: „Hier hebben Nederlandse politici geen zin in. Moeten ze iets verdedigen en zich ergens voor inzetten. De politiek had het de afgelopen dagen veel te ’druk’ met Covid en de vakantie van Willem-Alexander.” Een andere respondent: „Dit is natuurlijk koren op de molen van Geert Wilders. De verkiezingen zijn in aantocht, dus ze willen dit niet te veel aandacht geven.”

Frankrijk ging massaal de straat op na het incident. De meeste stemmers hadden in Nederland graag meer protesten gezien. Het was ook wat presentator Fidan Ekiz zei in het programma De Vooravond, waarmee ze veel kritiek oogstte. Veruit de meeste respondenten vinden het goed dat zij zich uitsprak. „Fidan had helemaal gelijk”. Een ander: „Ze legde de vinger op de zere plek. We kijken weg en werken daarmee passief mee aan de opkomst van de foute tak van de islam.”

De aanslag is gepleegd door een extremistische moslim. De respondenten kunnen zich echter niet voorstellen dat moslims in Nederland hierdoor in de verdediging gedrukt worden. Iemand reageert: „Ze kunnen ook gewoon ’nee’ zeggen, maar dat soort geluiden hoor je zelden.”

De Franse regering heeft maatregelen genomen tegen moslimorganisaties die geweld ondersteunen. Nagenoeg alle deelnemers vinden dit goed. De meesten denken dat dit in Nederland ook mogelijk moet zijn. Een van hen: „Ook al zeggen ze dat ze Nederlands zijn, organisaties die Nederlandse wetten niet accepteren en volgers oproepen dat niet te doen die horen hier niet.”

Als gevolg van de aanslag zullen leraren meer op hun woorden gaan letten, denkt ruim driekwart. Iemand meent: „Leraren moeten aan kinderen doorgeven wat de vrijheid van denken is. Een leraar doden is de ergste vorm van terreur.”

Ruim twee derde vindt dat leraren beter beschermd moeten worden. „Er is een gigantisch lerarentekort. En dat politici zich niet uitspreken, zal de animo om voor dit beroep te kiezen bepaald niet groter maken.”

Een overgrote meerderheid acht het niet ondenkbaar dat een dergelijke afschuwelijke gebeurtenis ook in Nederland kan gebeuren. Een advies van een stemmer: „Volg Frankrijk in het beleid. Vooral voor al die moslims die niets kwaads in de zin hebben.”