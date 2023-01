’Smartphonegebruik in verkeer onmogelijk maken’

Als ik om me heen zie hoeveel personen kilometers achter elkaar op hun telefoon zitten te kijken dan is het natuurlijk niet heel gek dat er steeds meer doden vallen. Blijkbaar is het onmogelijk om dit gedrag doormiddel van boetes te voorkomen. De pakkans is veel te laag. Er moet een technische oplossing komen die het onmogelijk maakt de telefoon in het verkeer te gebruiken. Jammer dat passagiers dan ook geen gebruik kunnen maken van hun mobiel. Maar zoals het nu gaat kan echt niet.

R.J. Verhaar, Mijdrecht