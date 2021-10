Uitslag Stelling: Legalisering slecht signaal

De Kansspelautoriteit heeft aan tien aanbieders gokvergunningen verleend, waaronder Holland Casino en Nederlandse Loterij. Hoewel de kansspelbedrijven zijn gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan, vrezen experts voor meer gokverslaafden en financiële problemen. Daar zijn de meeste respondenten ook bang voor. „Nu wordt het iedereen te gemakkelijk gemaakt, vooral voor mensen die hier gevoelig voor zijn. Maar ja, het brengt geld op, dus maakt de Staat het legaal”, reageert iemand. Een ervaringsdeskundige waarschuwt: „Als medewerker van een verslavingskliniek zie ik helaas alle gevolgen.” Toch vindt een op de vijf het goed dat online gokken nu legaal kan. „Dan is er tenminste wat zicht op. Want online gokken gebeurde al, maar dan illegaal.” Anderen zijn echter faliekant tegen: „Gokken moet sowieso worden beperkt. Het maakt mensenlevens kapot. Net als drank.”

Meerdere respondenten geven aan slechte ervaringen te hebben met iemand in hun omgeving. Zo vertelt iemand: „Mijn zus heeft mijn moeder door gokverslaving bestolen van spaargeld.” Een ander bekent jaren gokverslaafd te zijn geweest: „Het is nu maar een kleine (legale) stap om weer terug te vallen.”

Slechts 7% zegt weleens online een gokje te wagen, zoals deze respondent: „Ik gok al jaren online via buitenlandse sites. Dat is toch ieders eigen verantwoordelijkheid of je gokt? Bovendien kun je met verstandig gokken een aardig centje bijverdienen.”

Of veel spelers nu van het illegale naar het legale circuit zullen overstappen, vragen de meeste respondenten zich af. „Door kansspelbelasting is het niet aantrekkelijk om legaal te gokken, dus ik denk dat velen illegaal verder gaan.”

Daarnaast betwijfelt het gros van de stellingdeelnemers of legale sites zich in de praktijk aan de strenge regels van de nieuwe gokwet zullen houden. Zo moeten de kansspelbedrijven uitwassen signaleren en ingrijpen bij probleemspelers. Een reactie: „Zoveel toezicht is er niet. Ik heb zelf in een casino van de Staat gewerkt en daar genoeg leed gezien en er wordt niets mee gedaan.”

Dat het legaliseren van online gokken de staatskas miljoenen oplevert, vindt bijna 60 procent nog geen goede reden om het legaal te maken. „Gokken levert alleen maar verliezers op”, vindt iemand. „Dat is weer onze hypocriete overheid, er is veel geld te halen en dan zijn ze niet zo tegen meer.” Anderen zien wel voordelen: „Uitstekend, dan hoeft op een ander gebied de belasting niet omhoog.”

Het overgrote deel is wel bang dat reclame voor online gokken mensen aantrekt die nooit eerder hebben gegokt en een nieuwe generatie gokverslaafden kweekt. Ze zouden daarom graag een verbod op gokreclames zien. Een respondent verzucht: „De overheid is onnavolgbaar. Roken ontmoedigen en reclame verbieden. Idem wat betreft alcohol. En nu dit met gokken. Wat is dat voor een beleid?” En een ander vraagt: „Komen er banners over de reclames dat gokken van vaders ervoor kan zorgen dat kinderen zonder eten naar school moeten? Conform de tabaksreclame? Zou wel eerlijk zijn.”