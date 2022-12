Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Hoe kan een christelijk woord een allochtoon pijn doen?

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Winterpret in plaats van kerstmarkt. Geen kerstboom meer, wel grote lichten bijvoorbeeld. Woorden en decoratie hebben we hier en daar in de loop der jaren subtiel aangepast. Zo doen we dat. We passen ons aan in plaats van migratie te absorberen. Al gaat het geregeld verder: Europese landen en samenlevingen zijn zich stilaan gaan schamen over wie ze zijn. En dus wordt het erfgoed stuk per stuk gewikt, gewogen en (vaak) afgevoerd, alsof dat geen gevolgen kan hebben. De eigen beschaving gommen ze weg, alsof ze alleen maar met potlood in de geschiedenis is vermeld. Om wie te plezieren?