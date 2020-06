Brief 2 ’Verduurzaming huis taak eigenaar’

Bekijk ook: Veel duurder energielabel komt er toch

Als argument geeft zij dat het duidelijkheid verschaft over de invloed van isolatie en de soort cv-ketel. Nu is het al lang bekend dat de linkse D66-regenten neerkijken op het ’domme klootjesvolk’ dat maar niet wil begrijpen dat de grachtengordelelite de wereld gaat redden door het aardgas af te sluiten en te vervangen door bosverwoestende biomassacentrales. Maar dat ze nu ook denken dat de huiseigenaar niet zelf in staat is om te bekijken hoe energievriendelijk een huis moet worden gemaakt, gaat wel heel ver.

Dirk Appel, Marken

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: