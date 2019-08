’Onzin dat e-bike gezonder is dan gewone fiets’

Wij zijn beiden 65 jaar oud, fietsen elke dag op eigen kracht en zien, vooral als het mooi weer is, veel e-bikers. Let er eens op hoe het merendeel van deze fietsers op de fiets zit. Veelal is dit geen zitten maar zij hangen vooral op de fietsen. Je herkent deze e-bikers al van grote afstand.

Het is zoals zo vaak met onderzoeken makkelijk om groepen te vinden die gaan voldoen aan het te verwachten resultaat. Dit noemen ze in de volksmond ook wel ’manipuleren met cijfertjes’. Dit manipuleren zien we helaas te vaak en te makkelijk elke dag om ons heen gebeuren. Is het niet met de te verwachten economische groei, bestedingsruimte, rekenrente (bij onze pensioenen) of levensverwachting dan is het nu wel weer hoe gezond het is om de e-bike te gebruiken.

Maar wat denken we van de accu die aan het eind van de dag weer opgeladen moet worden? Ach ja, elektriciteit is er genoeg! Wat doen we aan het einde van het leven van die accu? Ach ja, afvalverwerking heeft toch al zoveel overcapaciteit!

En iedereen maar praten over het milieu, minder plastic, afvalbergen en ja dan ook nog dit artikel over hoe gezond de e-bike wel niet is.

Rita en Jack Vermeulen, Bussum