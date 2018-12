’Van Os zorgde voor verlies bij Ajax’

In een interview zegt de heer Van Os dat hij een goed bestuurder bij Ajax was en dat de heren Van der Sar en Overmars moeten opstappen (Tel. 6/3). Dat Ajax in de laatste jaren van zijn bewind enorm verlies leed, vertelt hij er niet bij, weet Ben Janssen.

Ajax had toen meer dan 50 ontzettend dure spelers en slechts 16 daarvan was selectiewaardig. Hij was medeverantwoordelijk voor het feit dat de trainers Olsen, Wouters en Adriaanse alles mochten kopen wat los en vast zat. Trainers die hij net zo makkelijk aannam als weer ontsloeg. Er was zelfs sprake van vermeende fiscale malversaties rond de transfers van Laudrup en Arverladze. Het is een gotspe zoals hij nu zegt dat zelfs zijn tante voor een dikke bankrekening had kunnen zorgen bij Ajax; hij kon het namelijk niet!

Ben Janssen, Haarlem