Uitslag stalling: Siervuurwerk moet kunnen

Burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, pleitte er meteen op 1 januari al voor om het verbod definitief te maken, muziek in de oren van de vuurwerktegenstanders. „Het is een volledig uit de hand gelopen traditie. En dan komt er een moment om die escalatie te stoppen. Nu is een goed moment, nu er nog geen vuurwerk is ingeslagen voor de volgende jaarwisseling.” En ander meent: „Het heeft gewerkt. De ziekenhuizen hadden het rustig tijdens de jaarwisseling. Houden zo!”

Een iets grotere groep echter is tegen een definitief verbod. „De jaarwisseling is gewoon niet leuk zonder vuurwerk. Het hoort er bij”, vindt een respondent. Een ander betoogt: „Overlast wordt met name veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Met legaal vuurwerk is niets mis mee, je moet er alleen fatsoenlijk mee omgaan. Drank is naar mijn idee een groter probleem.”

Dat de afgelopen jaarwisseling mede door het vuurwerkverbod rustiger zou zijn verlopen, daarover zijn de meningen verdeeld. Terwijl de een het heerlijk rustig vond ’zonder de hele dag knallen’, zeggen anderen dat ze niets van een verbod gemerkt hebben. „Bij mij in de wijk is er in 26 jaar nog nooit zoveel afgestoken”, zegt er een.

Veel respondenten denken zelfs dat het vuurwerkverbod ertoe heeft bijgedragen dat de jaarwisseling op sommige plekken onrustig verliep. Zo werden politie en brandweer bekogeld met vuurwerk en stenen en honderden auto’s in brand gestoken. Velen maken zich daar boos over. „Vuurwerk is een mooie traditie en een hobby waar ik en vele andere vuurwerkliefhebbers het hele jaar naar uitkijken. Pak de echte problemen aan: de onruststokers, de illegale knallers, de malloten die hulpverleners aanvallen.”

Sommigen menen dat de weerzin tegen vuurwerk alles heeft te maken met de illegale bommen die afgestoken worden. Zo schrijft iemand: „Ik vind het bijzonder mooi om met oud en nieuw siervuurwerk te zien, maar hier in Lisse worden het hele jaar door enorme bommen afgestoken. Doet onze overheid hier iets aan; nee, niets”.

Voorstanders van een totaalverbod denken dat handhaving dan makkelijker is. „Alles wat vuurwerkgerelateerd is, is dan strafbaar.” Een medestander benadrukt dat er dan ook echt streng gehandhaafd moet worden. „En niet zoals afgelopen jaarwisseling. Gedogen, gedogen en gedogen. Om gek van te worden.”

De vuurwerkbranche vindt het te vroeg om nu al conclusies te trekken, omdat er deze jaarwisseling toch al een verbod zou zijn op knalvuurwerk en vuurpijlen. „Laten we eerst eens kijken wat daar het effect van is”, vindt ook een respondent die tegen een verbod stemt. Een ander vindt het voorstel van de Nationale Vuurwerkbond om lokale verenigingen vuurwerkshows te laten organiseren een goed idee: „Helemaal geen vuurwerk is misschien wel erg saai. Zo ook minder overlast en minder troep.” De meerderheid (58%) ziet een jaarwisseling met alleen siervuurwerk wel zitten. „Miljoenen mensen beleven er plezier aan en dat moet een stelletje raddraaiers niet verpesten.”