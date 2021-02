’Verkiezingen een half jaar uitstellen’

Premium Columns

Het merk Rutte is inmiddels groter dan het merk VVD

Het is gebruikelijk dat een premier, die in een coalitie boven de partijen staat, wat losgezongen raakt van het partijbelang. Maar dat een leider in verkiezingstijd niet op het ideologische nest terugkeert en de partij in plaats daarvan een campagne rond de losgezongen leider bouwt, is opvallend. To...