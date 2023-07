’Advies Onderwijsraad slaat plank mis’

Dit is mijns inziens een keuze waarmee de Onderwijsraad de plank volledig misslaat. Er zijn nu al grote zorgen over het niveau van de taal-, lees- en rekenvaardigheid van kinderen in het basisonderwijs. Minder lesuren betekend dat het niveau van scholieren verder achteruit zal gaan. Een tweede punt van aandacht waar de raad aan voorbij gaat, is: minder lesuren betekent voor werkende ouders meer naschoolse opvang organiseren en dat betekent weer extra kosten voor de ouders. Waardoor ouders ervoor kunnen kiezen minder te gaan werken. Dat kan niet de bedoeling zijn van de regering in deze tijd met een ontzettend krappe arbeidsmarkt. We moeten juist meer mensen aan het werk krijgen. Met name vrouwen die parttime werken moeten we motiveren om meer te gaan werken. Daarnaast is er onvoldoende kinderopvang beschikbaar. Ook in de kinderopvang is er een enorm tekort aan gediplomeerde medewerkers. En tot slot de bijzonder vreemde regelgeving: in het basisonderwijs mag een bevoegde onderwijzer tot wel 30 (of meer) kinderen in de klas hebben. Een gediplomeerd pedagogisch medewerker mag in de naschoolse opvang slechts voor tien kinderen zorgen. Daar klopt niks van. De Onderwijsinspectie moet hier iets aan doen.

Niels Kooijman, Amstelveen