De Kwestie: Handen af van Nederlandse feestdagen

Doorwerken met Hemelvaart of Pinksteren om zo tijd vrij te spelen voor Suikerfeest, Loofhuttenfeest of Diwali hoeft voor de doorsnee deelnemer dan ook niet. Deels omdat dan de werkgever er weer voor opdraait, zo legt Cornelia1959 uit: „Onzinnig voorstel en praktisch gezien onuitvoerbaar. Of gaat Blokker met Kerstmis gewoon open, omdat een van de personeelsleden vrij wil zijn voor het Suikerfeest? Runt dat personeelslid dan alleen de tent op die dagen?”

Veel reageerders wijzen op de joods-christelijke traditie. Daar moet je niet aan tornen, vindt Leen_van_nieuwenhuijzen1947: „Wij leven hier in Nederland en niet in een ander land. Als je dan als niet-Nederlander hier vestigt, dien je je ook aan te passen aan normen en waarden van dit land.” Dat vindt ook Gertaafjevanderwiel: „Laten zoals het is. Want wat is daar nu eigenlijk mis mee? Vaak zijn de schoolvakanties daar ook op ingesteld. We zijn hier wel in Nederland. En moeten ons niet altijd maar gaan aanpassen aan andere culturen. Iedereen heeft genoeg vrije dagen om zelf te kunnen inplannen.” Geeny 1 draait het voor de duidelijkheid nog even om: „Als ik me in een islamitisch land vestig, krijg ik ook geen vrij voor Pasen of Kerstmis.”

Egbert van Breughel heeft eens naar andere Westerse landen gekeken en zegt: „Elk land heeft toch zijn eigen en vaste ’feestdagen’, waarvan veel via het geloof of nationaliteit, die al jaren bepalend en ook een vorm van gekoesterde identiteit zijn! Ik ken geen land waar de roep klinkt om die ’feestdagen’ op de schop te laten gaan, ondanks dat er andere religies en culturen bij zijn gekomen.”

Flexibel

Tomtax is voor gelijke monniken, gelijke kappen. Dan maar alle religieuze feestdagen de deur uit: „Als het om gemeenschappelijkheid gaat, geldt dat ook alleen voor algemene feestdagen die voor iedereen betekenis hebben. Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag, Koningsdag en dan houdt het wel een beetje op. De rest gewoon een paar extra vakantiedagen, voor iedereen. En op scholen een beetje flexibel omgaan met absentie vanwege religieuze verplichtingen, wat nu ook al gebruikelijk is.”

Leo Meester wordt wat achterdochtig van geluiden om de feestdagen flexibel te maken. „Trucje van de baas”, meent hij, „dan zijn straks alle feestdagen geen feestdagen meer. Dus geen extra beloning als je móet werken. Denk aan storingsdiensten en zo. En in de cao zal wel niet opgenomen worden dat je extra vakantiedagen hebt, want sommige feestdagen vallen ook wel eens in het weekend.”

Carbruin verwoordt de mening van de meesten als hij zegt: „Leven en laten leven. Laten we vooral de feestdagen behouden om even bij te tanken.”