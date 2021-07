Uitslag Stelling: Verwarring over kleurcodes

Omgekeerd kleurt Nederland rood tot donkerrood voor andere landen. Twee derde van de deelnemers vindt dat vakantiegangers ook ’ons’ moeten mijden. Een meerderheid vindt het goed dat landen als Frankrijk extra eisen stellen, zoals een negatieve PCR-test bovenop een vaccinatiebewijs. Een respondent vindt dat we dit in Nederland ook moeten doen. „Net als Macron toegang tot musea en restaurants beperken en je zult zien hoe snel mensen zich laten vaccineren.” Een ander vindt dit juist te ver gaan. „Je blíjft dan testen. Het zou beter zijn voor iedereen die naar het buitenland wil, vaccinatie verplicht te stellen.”

Veel reisverzekeringen betalen niet uit als een land na het boeken van de vakantie oranje kleurt. Een krappe meerderheid vindt dit terecht. Een stemmer snapt het niet: „Als ik naar ’donkerrood’ Groningen ga, dan betalen ze wel uit, maar als ik naar ’oranje’ Spanje ga juist weer niet.”

Driekwart denkt dat vakantiegangers niet voldoende op de hoogte zijn van de financiële voorwaarden waaronder ze naar oranje gebieden afreizen. Denk hierbij aan de kosten die ze moeten maken als ze door een positieve test niet mogen vliegen. Veel respondenten vinden dit een kwestie van ’eigen schuld, dikke bult’. „Ga maar met je eigenwijze gedrag, maar ga niet piepen over de consequenties.”

Niet zo gek, want driekwart van de stemmers vindt de regels rond het reizen naar het buitenland bepaald niet duidelijk. „Ik ben helemaal klaar met al die landen en die kleuren. Wat hierbij vooral duidelijk wordt is dat er geen goed beleid is”, meldt een vakantieganger die deze zomer zijn intrek neemt in een vakantiehuis in de Franse Alpen. „Ik heb mijn reisverzekering opgezegd. Ik heb jaren betaald en nu er eindelijk iets is komen ze niet over de brug.”

Een meerderheid vindt het niet verstandig dat mensen naar het buitenland op vakantie gaan. Een reactie: „Alle reisbewegingen zijn onverstandig. Blijf gewoon thuis en wees ook daar voorzichtig.” Een andere stemmer; „Niet verstandig? Gewoon asociaal! Je bent niet verzekerd als je corona krijgt, moet in quarantaine als je thuiskomt en ondertussen heb je het hele vliegtuig besmet.”

Er zijn ook respondenten die het juist prima vinden kunnen. „Gewoon niet op plekken komen met mensenmassa’s”, zo meent een stemmer. Anderen zien dat het op hun vakantiebestemming in Spanje en Griekenland ’rustiger dan normaal’ is. „Als je niet gaan dweilen langs de kroegen en op rustige uren naar de Lidl gaat, is de kans op besmetting echt heel klein.”

Voor de reisindustrie is dit natuurlijk een ramp. De meeste stemmers denken dat deze tweede coronazomer de doodsteek zal betekenen voor het toerisme. Toch vinden de meesten het niet het goede moment om het goedkope vliegen in de ban te doen. Maar een meerderheid vindt het wel goed dat het toerisme minder wordt. Iemand reageert: „Vakantie is zoveel meer dan met het vliegtuig naar een zonbestemming. De toeristenindustrie zou daarom moeten veranderen. Met vakantie vieren op andere manieren is ook prima geld te verdienen.”