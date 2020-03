Brief 2 ’Beter luisteren naar experts’

Ons land heeft zeer goede deskundigen die de regering adviseren. Zou het niet veel onrust en onnodige paniek voorkomen als we wat meer vertrouwen zouden hebben in onze experts die deze adviezen geven? Dan hoeven we ook niet te gaan hamsteren.

Wat deze onrust ook extra in de hand werkt is de opstelling van een paar politici in de Tweede Kamer. Deze politici geven in felle bewoordingen aan dat ze twijfelen aan de deskundigheid van onze experts. Ze hebben zware kritiek op sommige maatregelen. Waar halen ze de arrogantie vandaan om het beter te weten dan degenen die daar wel voor gestudeerd hebben?

Hebben ze niet in de gaten dat ze met deze opstelling onnodig onrust zaaien? Naar wie moet de regering luisteren? Naar deskundigen of naar kamerleden die hier een politiek spel van maken? Het antwoord zal voor iedereen duidelijk zijn. Nu nog een paar kamerleden overtuigen dat dit onderwerp te belangrijk is om te proberen hier stemmen mee te winnen.

Rien van Ast, Uden

