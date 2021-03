Uitslag stelling: Weinig zorg over gewicht

Een van de respondenten verwoordt het zo: ,,Er zullen veel mensen zijn aangekomen, maar er zijn vast ook mensen die zijn afgevallen. Per saldo zal dus niet zo veel veranderd zijn.” En een ander stelt: ,,Je kunt corona niet de schuld geven van extra kilo’s. Iedereen heeft genoeg gelegenheid om te sporten en om zelf gezond te koken. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij eet.”

Toch meldt een respondent wel vier kilo te zijn aangekomen. ,,Niet zo gek, want ik zit al een jaar binnen. Ik eet niet ongezonder, kook vooral zelf. En als ik weer naar buiten kan, gaat het er vanzelf wel weer af.” Dat naar buiten gaan en actief zijn, doen toch ook velen nu al, vandaar dat iemand denkt dat ’we’ juist zijn afgevallen dankzij de ’nieuwe nationale sport’: wandelen. En een andere deelnemer zegt zich meer thuis in te spannen door kluswerk: „Ik ben aan de slag gegaan in mijn huis. En nu heb ik een opgeruimd huis en een opgeruimd hoofd.”

Meer dan de helft van de deelnemers denkt dat anderen zijn aangekomen doordat ze niet konden sporten tijdens de lockdown. Toch vinden een aantal respondenten dat je ook prima alleen of in duo’s kunt bewegen. ,,Je kunt gewoon naar buiten gaan en rennen of zware boomstammen gaan tillen, daarvoor heb je geen sportschool nodig.” Een ander valt bij: ,,Sporten kun je prima alleen. Oefeningen doen kan ook gewoon in kleine groepen.”

De sportscholen zijn al maanden dicht. Een derde van de respondenten mist het sporten in de sportschool. Het sporten in teamverband wordt door slechts een derde van de stemmers gemist. ,,Ik mis de sportschool omdat je daar bepaalde spiergroepen kunt trainen. Maar fietsen en lopen gaat natuurlijk prima”, klinkt het. Een andere respondent noemt trainen in de sportschool onzin. ,,Dat doe je misschien voor de gezelligheid, maar is echt geen noodzaak om fit te blijven.”

Wel blijkt meer dan de helft blij te zijn dat er weer buiten gesport kan worden met groepen groter dan vier mensen. Toch is hier ook kritiek op: ,,Waarom niet met zes of acht man sporten in plaats van met vier? En hoe ga je dit allemaal controleren?”

De meesten denken niet dat Nederlanders minder zijn gaan drinken, als gevolg van het sluiten van de cafés. ,,Dat biertje of wijntje trekt iedereen nu gewoon thuis open”, denkt een deelnemer. Een andere stemmer vindt dat juist wel: ,,Geen dinergasten, geen terras, niet uit eten. Daarvan ben ik juist afgevallen.”

Ook heeft het sluiten van de horeca noemenswaardige invloed op het eetgedrag van Nederlanders, zo denkt twee derde van de stemmers. ,,De mensen hebben het thuis koken, bakken en braden ontdekt en eten daar ook naar”, zo denkt een respondent. Een andere reactie: ,,Door het ontbreken van feestjes en partijen kan ik zelf kiezen wat ik eet. Dat scheelt juist in calorieën.”

Veel deelnemers denken wel dat dit gaat veranderen zodra de lockdown achter de rug is. De meesten geloven dat Nederlanders op het gebied van buiten de deur eten en drinken ’helemaal los’ zullen gaan.