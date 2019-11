Bescherm Europese manier van leven

Nadat het Europees Parlement deze week de nieuwe Europese Commissie goedkeurde, hield voorzitter Ursula von der Leyen een rede vol klimaatambities: er zou geen belangrijker taak voor de EU zijn dan de bestrijding van de klimaatcrisis. Hierdoor kon de voor haar post gepasseerde Frans Timmermans alsnog in de glorie delen. De vernederde ex-Spitzenkandidat geniet als ’klimaatpaus’ immers de belangrijkste opdracht in Europa. Uiteraard krijgt de EU geen ’migratiepaus’. De migratieportefeuille is kennelijk geen politieke trofee met hoogste prioriteit.