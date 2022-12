Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Wordt 2023 eindelijk een beter jaar? ’Politieke implosie hangt in de lucht’

— We moeten vaart maken met het wijzigen van ons politieke systeem, betoogt advocaat en schrijver Albert Jan van Soelen. Als hier geen verandering in komt, staan de sterren voor 2023 (en daarna) niet gunstig.

Door Albert Jan van Soelen Kopieer naar clipboard

Als de afgelopen jaren iets hebben blootgelegd, dan is het wel dat we vaart moeten maken met het wijzigen van ons politieke systeem. Het feit dat volgens een recente opiniepeiling de niet-bestaande partij van Pieter Omtzigt de grootste zou worden, geeft te denken. Steeds meer burgers herkennen zich niet meer in de koers van de bestaande politieke elite.