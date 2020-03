’Blij met deskundige meningen’

Het schept vertrouwen. Hetzelfde geldt voor de diverse praatprogramma's op de televisie. Ook hier zien we veelvuldig deskundigen die hun mening geven. Ik hoop dat als we het straks weer over het klimaat gaan hebben, wetenschappers/deskundigen ook wat meer in beeld komen. Nu zien we vaak politici aan het woord met een "gekleurde" mening, of nog erger, bekende Nederlanders die denken de wijsheid in pacht te hebben.

G.J.J. van den Elshout, Middelburg