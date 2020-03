Ombudsman: Een doodlopende weg

Hij moet nog een aantal stappen ondernemen om de auto netjes in Nederland te laten registeren. De Dienst Wegverkeer (RDW) beheert die registratie en heeft Ronnie dit in een brief laten weten. Hij heeft acht weken de tijd de registratie van zijn auto in orde te maken. Prima, dat gaat hem zeker lukken.

Maar dan komt er een kink in de kabel die Ronnie volledig verrast. De politie haalt de auto voor zijn huis weg en neemt hem in beslag. De reden? De auto voldoet niet aan alle eisen voor de registratie. Dat kan kloppen, want Ronnie is daar nog mee bezig. De acht weken die hij daarvoor heeft, zijn nog niet voorbij.

Ronnie maakt als een haas bezwaar tegen het in beslag nemen van zijn auto bij het Openbaar Ministerie (OM). Hij is bang dat die de auto gaan verkopen of vernietigen. Het OM bepaalt namelijk wat er nu met zijn auto zal gebeuren. Ronnie zit flink in de rats en is ook verbaasd over de gang van zaken. Zijn auto is in beslag genomen omdat die niet voldoet aan de registratie. Maar om te voldoen aan die registratie heeft hij de auto nodig. Kortom, een doodlopende weg… Hoe komt hij hier nu uit?

Hij besluit te bellen met ons. Hij krijgt onze medewerker Bram aan de telefoon. Ronnie vertelt Bram over zijn situatie en de zorgen die hij heeft om zijn auto. Bram ziet ook dat Ronnie in een gekke situatie zit. Ronnie mag er vanuit gaan dat als hij acht weken de tijd krijgt om de registratie te regelen, hij die tijd ook krijgt. Bram mailt naar de afdeling van het OM die beslist over het lot van Ronnies auto. Hij vraagt of ze het met hem eens zijn dat Ronnie de kans moet krijgen de registratie alsnog in orde te maken. En zo ja, wat ze voorstellen.

Even later is er goed nieuws: bij de afdeling van het OM zijn ze het met Bram eens. Ronnie krijgt zijn auto terug om de registratie te regelen. Bram laat dit Ronnie gelijk weten. Hij vertelt dat Ronnies auto bij Domeinen staat. Die bewaren zaken die in beslag genomen zijn. Met Domeinen kan hij een afspraak maken om zijn auto op te halen.

Ronnie is meer dan opgelucht en heel blij. Hij laat Bram weten dat hij inmiddels een afspraak met Domeinen heeft voor het ophalen van zijn auto. En dat hij ondertussen alles al aan het regelen is om de registratie vlot rond te krijgen. Dan kan hij zijn auto eindelijk gaan gebruiken.

* Gefingeerde naam