Brief 1: ’CDA is ondemocratisch’

We hebben er in de politiek weer eentje bij die andere partijen uitsluit. Bontenbal van het CDA vindt dat PVV en FvD de democratie ondermijnen. Misschien moet Bontenbal eens opzoeken wat democratie betekent. Juist hetgeen wat hij onder andere doet, het uitsluiten van meningen, opvattingen en wensen van een significant deel van de kiezers, is ondemocratisch.

En wat vinden de CDA’ers daarvan? Heeft hij met hen hierover overlegd? Het is in ieder geval zo dat niet de wil van een partijleider leidend moet zijn, maar wat de leden van de partij willen.

René Kardurk, Heerlen