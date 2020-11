Gelukkig was er een bel aanwezig en hierop kwamen twee mannen uit de keuken van het aangrenzende restaurant Cusco gelopen en vingen ons zeer gastvrij op. Zij boden ons als pleister op de wonde een mooie fles wijn aan, ondanks de malaise in de horeca. Hulde! Zodra de theaters en restaurants weer open kunnen, gaan we terug!

Algon van Woensel, Den Bosch

