Uitslag Stelling: ’Devaluatie kennisniveau’

Een stemmer: „We mogen van onze jongeren best iets verwachten, zonder dat hier meteen het label ’prestatiedruk’ op wordt geplakt.” Een ander: „Welkom in de echte wereld, waar ook gewoon wordt gewerkt.” Een respondent zegt: „Studenten die niet onder druk kunnen presteren, moeten zich misschien afvragen of studeren wel iets voor ze is.”

Veruit de meeste respondenten geloven niet dat studenten nu een te hoge prestatiedruk ervaren. Ook vindt bijna niemand dat de studenten van tegenwoordig het heel zwaar hebben. Een reactie: „Jongeren willen tegenwoordig alles: reizen, uitgaan en een druk sociaal leven. Als er dan een studie bijkomt, dan kan dat inderdaad te druk zijn. Maar het is een kwestie van keuzes maken.”

Iemand anders vindt wel dat corona het onderwijs veel schade heeft toegebracht, maar: „Dat wil niet zeggen dat we aldoor maar coulance moeten blijven hebben met de jongeren.”

Volgens de huidige norm moeten studenten nu in het eerste jaar minimaal 45 studiepunten binnen hebben, willen ze op de opleiding blijven. Dijkgraaf wil de norm verlagen naar 30 punten. Eén studiepunt staat voor ongeveer 40 uur studie. Het bsa wordt altijd afgegeven in het eerste jaar. Voldoen studenten niet aan de norm, dan moeten ze van de opleiding af. Een stemmer denkt dat een bsa helemaal niet nodig is: „Er zijn al genoeg prikkels om ermee te kappen. Denk aan een hoge studieschuld of verlies aan inkomen als vertraging oploopt.”

Studenten hebben het door dat bsa vooral moeilijk in het eerste jaar. Slechts een vijfde denkt dat dit inderdaad zo is. Een deelnemer meldt een zoon die depressief is geworden in het eerste studiejaar. „Ze gaan een heel nieuw leven tegemoet waaraan ze moeten wennen. Daar hebben ze echt tijd voor nodig.” Iemand anders vindt het juist beter als studenten die de norm niet halen in het eerste jaar van de opleiding afgaan. „Liever dat dan drie jaar lang doormodderen.”

De aanname van de minister is dat de verlaging van de bsa-norm voorkomt dat studenten uitvallen. Slechts een derde denkt dat een soepeler bsa uitval zou voorkomen.

Een respondent: „Verlaging van welke normering dan ook, betekent altijd een devaluatie van de onderwijskwaliteit of je verschuift het probleem naar later in de studie.”

Wel geloven de meeste respondenten dat meer studenten uiteindelijk hun diploma gaan krijgen door een lagere norm. En de meesten vinden het goed dat Nederland steeds hoger opgeleid raakt. Een stemmer: „Het wordt verondersteld dat iedereen steeds slimmer wordt, maar als je om je heen kijkt, blijkt het tegendeel waar.” De meeste deelnemers zouden het beter vinden als de norm voor het studieadvies omhoog zou gaan, in plaats van naar beneden. „Nederland heeft juist mbo’ers nodig. De norm omhoogbrengen zorgt er juist voor dat leerlingen gaan kiezen voor ’lagere’ studies.”

Bijna niemand vindt dat diploma’s van universiteit en hbo nog evenveel waard zijn als vroeger. „Normen verlagen werkt averechts. Een diploma is niets waard als de mensen slecht zijn opgeleid.”