Uitslag Stelling: Weer op reis zodra het kan

Niet alleen de angst voor de ziekte en grenscontroles houdt Nederlanders af van hun welverdiende vakantie, stemmers denken ook dat ze niet durven te gaan uit budgettaire overwegingen. En als ze op vakantie gaan, dan zullen mensen deze dichterbij huis zoeken, geloven de meesten. Toch denkt ruim twee derde dat we, als de coronamaatregelen voorbij zijn, erg toe zullen zijn aan vakantie’,,Ja, er na het opengaan van de grenzen lekker tussenuit”, verzucht een van de respondenten. „Ik werk fulltime en maak meer uren dan voorheen.”

Wie voor april of mei al een vliegreis heeft geboekt, heeft pech. Reisorganisaties geven geen geld terug, maar een voucher waarmee reizigers in de nabije toekomst hun trip toch nog kunnen maken. Een krappe meerderheid van de respondenten vindt dit een goed systeem. Een reactie: „Prima als dit voorkomt dat luchtvaartmaatschappijen gaan omvallen.” Een andere stemmer reageert: „Geen probleem om de reis uit te stellen, maar je zal zien dat na de crisis de prijzen omhoog zullen schieten en je dan toch moet bijbetalen.” Andere respondenten klagen behoorlijk dat ze het geld van hun geboekte reis niet terugkrijgen. „Terugbetalen, anders geen staatssteun”, zo dreigt iemand.

Net als de horeca is de toerismebranche zwaar gedupeerd door de coronacrisis. Stemmers vinden het terecht dat deze ook overeind wordt gehouden met maatregelen. Velen opperen dat het hier dan vooral moet gaan om steun aan toerisme in Nederland. „Ons land heeft zo veel te bieden. Steun dus de Nederlandse musea, horeca en attracties. Dan komt ons mooie land er wel weer bovenop.”

De respondenten denken dat we weer net zoveel op vakantie zullen gaan als voorheen wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven. De meeste stemmers verwachten dat we weer net zoveel vliegreizen zullen boeken als voor de crisis. „Als er snel een vaccinatie komt, dan zal het reizen snel weer op het oude niveau zijn”, zo schat een respondent in. „En mocht het virus bedwongen worden met een app en testen, dan zullen jongeren er ook wel weer snel op uit trekken.” Een ander geluid: „We zullen moeten accepteren dat dit straks anders gaat worden, met vakanties dichtbij huis en veel minder vlieg- en autoverkeer.”

Een meerderheid vindt niet dat de coronacrisis als aanleiding gebruikt moet worden om het vliegverkeer aan banden te leggen omwille van het milieu.

Een respondent neemt hierover een ferm standpunt in. „Het toerisme en de luchtvaartbranche verdienen onze steun en geen dolksteek in de rug van de linkse lobby in de vorm van een vliegtaks.”

Opvallend veel stemmers hebben overigens nog een vakantie in het verschiet. Ruim een derde had al geboekt voor het uitbreken van de coronacrisis. Een kwart zegt te wachten tot de crisis voorbij is, nog eens een kwart was toch al niet van plan om te gaan. En er zijn ook enkele optimisten die gewoon nu, tijdens de crisis, hebben geboekt. Een stemmer neemt het zekere voor het onzekere: ,,We zien wel hoe het gaat lopen. Ik blijf voorlopig lekker in mijn tuin.”