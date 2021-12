Brief 3 ’Blijf in dialoog met Rusland’

Op theevisite bij president Poetin. Voormalig bondskanselier Angela Merkel onderhield regelmatig de dialoog met Wladimir Poetin. Dat deden ze onder het genot van het drinken van een lekkere kop thee. Wie van de Europese staatshoofden doet haar dat na?!

Bekijk ook: Met soldaten en diplomaten wil Poetin de NAVO voorgoed indammen

Koning Willem Alexander zei in zijn laatste kersttoespraak dat we ook onder moeilijke omstandigheden moeten blijven zoeken naar wat we met elkaar delen en moeten blijven samenwerken.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji, in 2014, toostte onze Koning op het welslagen van deze Winterspelen met een uitstekend glas bier. Daarmee ook op de wens om met elkaar in dialoog te blijven!

B.L. Blok, Rotterdam

