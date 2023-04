’Van Huffelen bindt kat op het spek’

Onderling vertrouwen is nu plotseling het toverwoord, maar blijkbaar heeft Van Huffelen werkelijk niets geleerd van het verleden. Doel van de donatie is om hervormingen in de publieke sectoren van de Caribische landen door te voeren, maar met een dergelijke doelstelling kun je natuurlijk alle kanten op. Elke Nederlander weet ondertussen al dat veel van dit geld in de zakken van corrupte politici gaat verdwijnen. Maar niet de verantwoordelijke staatssecretaris die nog in sprookjes gelooft en vooraf, door geen sanctie te stellen bij misbruik, de kat op het spek bindt. Met ons belastinggeld welteverstaan.

Jan Pronk, Beverwijk