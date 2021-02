’Hoge kosten warmtepomp’

Sinds vijf jaar heb ik ook zonnepanelen op het dak. In de praktijk betaal je wel leergeld. De installateurs missen nog veel kennis. De gebruikskosten zijn laag, maar de onderhoudskosten niet. Regelaar defect, even 1200 euro aftikken, nu is de warmtepomp aan vervanging toe. Kosten tussen de 12.000 en 14.000 euro. De totale kosten zijn wel hoger dan bij een gasinstallatie. Je moet het voor het milieu doen, financieel-economisch is het een debacle. Normaal gaat een warmtepomp 15 jaar mee, in de praktijk kan het korter zijn.

H. Jasper, Roosendaal