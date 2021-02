Uitslag stelling: ’Blij met afhaaloptie zaken’

Ook onder de voorstanders vragen velen zich af wat de motivatie van het kabinet is voor deze regeling. „Zonder de aanstaande verkiezingen was er nu waarschijnlijk geen sprake van welke versoepeling dan ook”, klinkt het onder zowel voor- als tegenstanders van de stelling. „De bewegingsfrequentie moest omlaag en nu mag men spullen ophalen? Dit slaat nergens op en is een stunt in verband met de verkiezingen”, reageert een respondent. „Na de verkiezingen gaan wij weer op slot, wegens die Britse coronavariant”, verwacht een ander.

Ondanks bedenkingen over de motivatie zien veel voorstanders van het afhalen bij winkels, de regeling als een eerste kleine stap richting ’normaal’. „Het geeft meerdere winkels weer perspectief en mogelijkheden om via nieuwe ideeën toch een beetje omzet binnen te krijgen. Hoop doet leven”, stelt iemand optimistisch.

Daar is een ander het mee eens. „Het is een stap in de goede richting, omdat we de economie (ondernemers) kunnen beschermen zonder dat winkels direct vollopen, met alle negatieve gevolgen van dien. Je kunt beter iets versoepelen, zodat mensen/ondernemers zich gehoord en serieus genomen voelen en meewerken dan dat iedereen de mazen van de wet opzoekt of de confrontatie aangaat.”

„Ik zou wel blij zijn als ik weer Hema-worst zou kunnen krijgen”, reageert een deelnemer verheugd. „En spullen van de Action, want met een kleine beurs is het niet te doen om alles bij de supermarkt te kopen.”

Ondanks dat 64% van de respondenten het gebaar van de overheid naar de noodlijdende retail-ondernemers waardeert, verwacht 83% niet dat het genoeg is om veel winkels van een faillissement te redden. „Dit is een wassen neus en zal voor de winkeliers niet veel zoden aan de dijk zetten.”

De roep om het weer helemaal openen van niet-essentiële winkels is dan ook groot, zowel onder voor- als tegenstanders van de stelling. „Ik vind dat deze winkels helemaal open moeten”, reageert iemand. „Als ik zie hoe druk het is in de supermarkt dan is deze maatregel voor niet-essentiële winkels een klap in het gezicht.” Een ander is nog stelliger: „Een kind mag vanaf volgende week dus wel weer met 25 andere kinderen in een vieze slecht geventileerde ruimte zitten van 70 m2, maar we mogen niet met 10 man in een grote Hema? Lachwekkend vind ik het.”

Meerdere respondenten zien het liefst alle maatregelen direct verdwijnen. „We moeten nu toch langzamerhand wel van de meeste maatregelen af”, reageert een van hen. „Je zult coronadoden moeten accepteren en het is onzin om 95- of 100-jarigen nog te vaccineren ten koste van bijvoorbeeld 45-plussers.”

Daarentegen zijn er ook veel respondenten die pleiten voor ’nog een beetje geduld’. „Beter even doorbijten dan symbolisch ondernemers tegemoetkomen”, stelt iemand. „Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.” En een ander voorspelt: „Nu versoepelen betekent dat we over enkele weken een flinke toename aan besmettingen zien.”