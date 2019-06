Stelling: Betere controle voedselsector nodig

De manier waarop de veiligheid van voedsel gecontroleerd wordt in Nederland schiet tekort. Er is geen gestructureerde aanpak om opkomende risico’s te ontdekken en te beoordelen. Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconstateerd. Nederland is de afgelopen jaren vaker opgeschrikt door incidenten met voedsel, waaronder salmonella in gerookte zalm, fraude met paardenvlees en Q-koorts. Moet er een steviger veiligheidssysteem voor de voedselsector komen of vertrouwt u erop dat de branche zelf maatregelen neemt?