Brief 3 ’Verbod op cv-ketels te voorbarig’

Los nog van dit opmerkelijk staaltje milieugedram komt zo een uitspraak het klimaat zeker niet ten goede. De Opec-leden lachen zich gek, die schroeven de productie gewoon op. Erger is dat voornoemde uitspraak een precedent schept, zodanig dat het Eneco nu ook dun uit de broek loopt en alvast een voorschot neemt de verkoop cv-ketels voor woonhuizen eveneens versneld te verbieden. De Engelsen, op tijd van het stuurloos EU schip gesprongen, hebben daar een prachtig gezegde voor; don't cross the bridge till you come to it.

Frank A.Paardekooper,

Zandvoort

